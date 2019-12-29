إبتكار روبوتات لشحن السيارات الكهربائية دون الاستعانة بالبشر

ابتكرت شركة ألمانية أسطولًا من ال​روبوت​ات المستقلة التي ستتجول حول مواقف ​السيارات​ لشحن السيارات الكهربائية.

وتتمتع برامج ​الروبوت​ بواجهة ودية ويمكنها التنقل بشكل مستقل إلى حيث تكون السيارة متوقفة، كما يمكنها فتح مقبس الشحن والبدء في إعادة شحن السيارة دون الحاجة إلى التفاعل مع أي شخص، وسيكون كل روبوت مليئًا بالماسحات الضوئية والموجات فوق الصوتية التي تمكنه من التحرك بحرية حول العقبات.

ووفقا ما ذكره موقع “​مترو​” البريطاني، قال رئيس قسم التطوير بالمجموعة الألمانية في بيان صحفي: “سيشعل روبوت الشحن المحمول ثورة عندما يتعلق الأمر بالشحن في مرافق مختلفة لوقوف السيارات، مثل مواقف السيارات متعددة الطوابق وأماكن وقوف السيارات ومواقف السيارات تحت الأرض لأننا نأتي ببنية الشحن الأساسية إلى السيارة وليس العكس.