“واتساب” ينفي إطلاقه للوضع الجديد “الداكن”

ذكرت تقارير صحفية عن أن ميزة الوضع الداكن في تطبيق “واتساب”، أصبح جاهزًا بشكل رسمي للمستخدمين.

نشر حساب موقع تتبع ​ميزات​ “واتساب” على “​تويتر​”، تغريدة نفى فيها ما تداولته بعض المواقع بأن ميزة نسخة “واتساب” النظام الداكن، أصبحت جاهزة للإصدار لنظام تشغيل “​أندرويد​”.

وتعمل الشركة الأميركية على تصميم ميزة الوضع الداكن لتقليل سطوع ​الشاشة​ باستبدال الخلفية ذات الألوان الفاتحة وفقاعات ​الرسائل​ بألوان أغمق.

ويسهل الوضع الداكن التعامل مع الرسائل عند الإضاءة المنخفضة، وتقلل الميزة من استنزاف التطبيق للبطارية.

وتشمل التحديثات الجديدة المتوقعة للتطبيق تشمل وضع استهلاك البيانات المنخفض، وإدخال دعم لردود الفعل اللمسية لأجهزة “آي أو إس”.