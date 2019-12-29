“أمازون” تحصل على براءة اختراع جديدة لتقنية التعرف على اليد بدلا من الوجه

حصلت شركة “أمازون” على ​براءة اختراع​ لـ”نظام مسح بدون لمس” يحدد العملاء من خلال التعرف على اليدين، حيث تقل الشركة بذلك وداعًا لبطاقات الدفع في متجر البقالة الذي ليس لديه “كاشير للدفع بالأموال”، فقط من خلال التلويح باليد تتم عملية الشراء، حيث يمسح العملاء أيديهم للدخول إلى المتجر ومرة أخرى عندما يكونون مستعدين لشراء العناصر، وفي المقابل يحدد النظام الأفراد من خلال الخطوط والأوردة في راحة اليد.

وقد يتم تحديد هوية المستخدم استنادًا إلى مقارنة التوقيع الحالي بتوقيع مرجعي تم تخزينه مسبقًا مرتبط بمعرفة يد المستخدم، ويتكون الماسح الضوئي من مصدر ضوء الأشعة تحت الحمراء، ووحدة تحكم، و​كاميرا​، وبالتالي يحضر المستخدمون ببساطة عناصرهم ويلوحون أيديهم عبر الماسح الضوئي لإكمال عملية الشراء.