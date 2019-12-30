“Guardian XO” بدلة ذكية تتيح للمستخدم حمل أوزان ثقيلة بسهولة​​​​​​​

كشفت شركة “ساركوس ​روبوت​يكس” «Sarcos Robotics»، التي تتخذ من سولت ليك سيتي مقراً لها، عن النسخة “Alpha” من البدلة الذكية ذات الهيكل الكامل “​Guardian XO​”، والتي تعد بمثابة أول روبوت يمكن ارتداؤه في العالم يعمل بالبطاريات مع مدة تشغيل تصل إلى ساعتين ويمكنه رفع ما يصل إلى 90 كيلوغرام بأمان.

وجرى تصميم البدلة الذكية لزيادة الذكاء بدلاً من استبداله، وتجمع بين الذكاء البشري وقوة الآلات وتحملها ودقة معالجتها لمعالجة النقص في العمالة الماهرة وقضايا السلامة المهنية في العديد من الصناعات.

وتعد البدلة الذكية، المصنعة من قبل شركة الروبوتات التي تساعد البشر من أجل تعزيز الإنتاجية والسلامة، آمنة وسهلة الاستخدام، وتسمح للفرق بفعل المزيد بأمان، وتمكن الأشخاص من مختلف الأعمار من إنجاز المهام الجسدية دون إجهاد أو ضغط على أجسادهم. كما ستصل نماذج “Guardian XO” إلى العملاء التجاريين في أواخر عام 2020 بسعر 100 ألف دولار لكل وحدة، أو تأجيرها كواحد من أوائل نماذج الاشتراك في “الروبوتات كخدمة” في العالم.

وبقيت البدلة الذكية قيد التطوير منذ 20 عامًا، حيث كانت الرؤية والتمويل المبدئيان للجهد مقدمان من وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للدفاع “داربا” «DARPA»، مع حصول الشركة على تمويل إضافي على مدار الأعوام القادمة من ​وزارة الدفاع الأميركية​.