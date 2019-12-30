“mParking” نظام إلكتروني لرسوم مواقف السيارات للزوار من الخليج في دبي

يمكن لزوار ​دبي​، من ​الإمارات​ و​دول مجلس التعاون الخليجي​ الأخرى، دفع رسوم توقف سياراتهم باستخدام هواتفهم المحمولة من خلال تطبيق “​mParking​”. وكانت الخدمة في وقت سابق فقط لأرقام لوحات دبي، ولكن تم تمديدها الآن لتشمل جميع الإمارات الست و4 دول أخرى، بما في ذلك ​السعودية​ و​سلطنة عمان​ و​الكويت​ و​البحرين​.

وكما هو الحال مع لوحة دبي “mParking”، عليك فقط إرسال رسالة إلى 7275، تتضمن تفاصيل الإمارة ورمز اللوحة، متبوعة بمسافة ورقم اللوحة ورقم المنطقة ورمز المنطقة، ومساحة متبوعة برمز المدة بالساعات.

وبالنسبة للبلدان الأخرى، يجب كتابة رمز كل من الكويت والبحرين على الشكل: “KWT” أو “BAH” قبل رمز اللوحة، مع وجود مسافة، رقم اللوحة، مسافة، رقم المنطقة ورمزها، مسافة، والمدة، في حين يجب أن يبدأ الزوار من كل من السعودية وعمان مع “KSA” أو “OMN”، مع وجود مسافة، قبل ذكر رقم اللوحة متبوعًا برمز اللوحة، مع وجود مسافة قبل ذكر رقم المنطقة والكود والمدة.

ولا تزال عملية تطبيق “mParking” في دبي كما هي، ولا يلزم أي رمز للبلد ويمكنك فقط كتابة رمز اللوحة ورقمها متبوعًا بالمنطقة والمدة مباشرةً في الرسالة النصية مع وجود مسافات بين الثلاثة.