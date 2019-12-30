“Geneinno S2” سكوتر صغير للغوص تحت الماء يدفعك عبر الأمواج

“​Geneinno S2​” هو الجيل الثاني من الدراجات البخارية “Geneinno”، وهو سكوتر صغير محمول يعد بدفعك عبر الأمواج بسرعة تصل إلى 2.7 ميلا في الساعة، إلى أعماق 30 مترا، لمدة تصل إلى 60 دقيقة في المرة الواحدة، وذلك باستخدام زوج من المحركات بدون فرش بقوة 350 واط، ما يمنح المستخدمين ما مجموعه 22 رطلا من الدفع، مع اختيار سرعتين حسب السرعة التي تريدها في السفر.

والجهاز مضغوط بشكل كبير، فهو يوازي جهاز كمبيوتر محمول “MacBook” بحجم 15 بوصة، رغم أنه ليس نحيفا. وباستخدام تطبيق جوال مصاحب، يمكنك مراقبة سرعة الجهاز وعمقه ومسافة الضوء والبطارية.

وسيبدأ شحن “Geneinno S2” في شباط 2020، وتقبل الشركة حاليًا الطلبات المسبقة على موقعها الإلكتروني. وإذا كنت ترغب في الحصول على “Geneinno S2″، يمكنك وضع طلب على موقع الشركة، ويبلغ سعر الوحدة 299 دولار، أقل بـ100 دولار من سعر ​التجزئة​ النهائي.