“planet beyond” سماعات رأس معدنية خفيفة الوزن​​​​​​​

تم تصميم ​سماعات​ الأذن الفنية “​planet beyond​”، لتكون شكلا أكثر ابتكارا للتعبير عن الذات. وتم إطلاق السماعات خلال الإصدار 2019 من الأسبوع الفني في ​ميامي​، ولا يتجاوز حجمها 30 × 20 ملم، وتزن 85 غراما فقط.

وتقول الشركة، أن سماعات أذن “البلوتوث” الخاصة، هي مزيج من الاستدامة و​الأزياء​ والتكنولوجيا، إلى جانب كونها خفيفة الوزن ومتينة.

وتم تصميم “planet beyond” بواسطة عقول من ​جامعة هارفارد​ و​معهد ماساتشوستس​ للتكنولوجيا، والمبتكرين من صناعات الأزياء والتصميم. وتوفر المنتجات، المصنوعة من منتجات معدنية معاد تدويرها، عمر بطارية يصل إلى 4.5 ساعات ويمكن شحنها عبر اتصال “micro-USB”.

وتبدأ أسعار السماعات من 115 دولار للطراز الأساسي، ولكن إدراج الإضافات الزخرفية يرفع السعر الإجمالي إلى 170 دولار.