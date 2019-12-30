“planet beyond” سماعات رأس معدنية خفيفة الوزن​​​​​​​

تم تصميم سماعات الأذن الفنية “planet beyond”، لتكون شكلا أكثر ابتكارا للتعبير عن الذات. وتم إطلاق السماعات خلال الإصدار 2019 من الأسبوع الفني في ميامي، ولا يتجاوز حجمها 30 × 20 ملم، وتزن 85 غراما فقط.
وتقول الشركة، أن سماعات أذن “البلوتوث” الخاصة، هي مزيج من الاستدامة والأزياء والتكنولوجيا، إلى جانب كونها خفيفة الوزن ومتينة.
وتم تصميم “planet beyond” بواسطة عقول من جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمبتكرين من صناعات الأزياء والتصميم. وتوفر المنتجات، المصنوعة من منتجات معدنية معاد تدويرها، عمر بطارية يصل إلى 4.5 ساعات ويمكن شحنها عبر اتصال “micro-USB”.
وتبدأ أسعار السماعات من 115 دولار للطراز الأساسي، ولكن إدراج الإضافات الزخرفية يرفع السعر الإجمالي إلى 170 دولار.