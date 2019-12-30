خبير ألماني يقدم الطريقة الأمثل لشحن الهاتف المحمول

يلجأ الكثيرون لوضع هاتفهم المحمول على الشحن طوال الليل، لكن الخبراء يحذرون من ذلك لأنه يقلل من عمر ال​بطارية​. ويقول المدير الإداري لشركة الاستشارات الألمانية لتكنولوجيا البطاريات، دومينيك شولت: “إذا شحنت هاتفك طوال الليل، وتركته لساعات بعد أن يصل إلى 100% من الشحن، فهذا يسرع من شيخوخة البطارية”.

وفي الواقع، مع تقدم عمر بطارية الليثيوم أيون، يتغير التركيب الكيماوي للبطارية، وتصبح أقل كفاءة في تخزين الطاقة وتوصيلها إلى جهازك. ولا شك في أن جميع ​بطاريات الليثيوم​ أيون لها عمر افتراضي محدود، وبغض النظر عن ما تفعله، فإن سعة بطارية هاتفك، والتي تترجم إلى عمر البطارية، سوف تتحلل عند استخدامها لوقت طويل.

وينصح شولت بشحن البطارية إلى أقل من 100%، ورفع الجهاز عن الشحن مباشرة، وعدم تركه يشحن طوال الليل، إذا كنت ترغب أن تدوم بطارية هاتفك لوقت أطول. وفي حال كنت تخطط لتخزين هاتفك دون استخدام لبعض الوقت، يفضل أن يتراوح شحن البطارية بين 30% و50%، وهو النطاق الأفضل لمنع تلف بطارية الليثيوم أيون.