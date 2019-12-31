انتشرت خلال الفترة الماضية، عبر ​مواقع التواصل الاجتماعي​، في ​مصر​ خاصة والمنطقة العربية عامة، أنباء عن إضافة صوت الفنانة بدرية طلبة، إلى خرائط “​غوغل​”، لتحديد وجهة الطريق لمستخدميه.

ورحّب رواد التواصل الاجتماعي، بالفكرة، وبدأوا في توقع شكل خرائط “غوغل”، عقب إضافة صوت بدرية طلبة، خاصة أن الفنانة الكوميدية لديها طريقة وأداء أقرب إلى التراث الشعبي ولغة المناطق الشعبية في مصر، الأمر الذي يبهج الجميع خاصة أن تعليقاتها ساخرة للغاية.

وطلبت الممثلة المصرية من جماهيرها وضع عبارات شهيرة لها، يودون سماعها في التطبيق الجديد، الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيرا من جماهيرها.

وبعد أيام قليلة من انتشار الأنباء، اضطرت شركة “غوغل”، إلى الرد على ما يثار من أنباء حول صوت بدرية طلبة وخدمة الخرائط. وعلقت الشركة على ما تناقلته وسائل إعلام، بشأن التعاون مع بدرية، نافية هذه التقارير.

وظهرت في الآونة الأخيرة أنباء عن مشروع جديد للتعليق الصوتي على “جي بي أس”، للممثلة التي اشتهرت بأدوارها الكوميدية، وهو ما أكدته الفنانة بالفعل. وشاركت طلبة تصريحا لوكيلة أعمالها، رانيا يحيى، أكدت فيه أن العمل جار على تسجيل صوت الممثلة في تطبيق خرائط جديد، بينما سيتم الحصول على حق استخدام خرائط “غوغل”. أما الشركة الأميركية فنشرت على حسابها بالعربي، نفيا كوميديا لاستخدام صوت الفنانة في تطبيقها، وأكدت أن التطبيق سيبقي على نفس الصوت المستخدم.

وقالت “غوغل”: “تساعد خرائط “غوغل” الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم، بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح. بقدر استمتاعنا بأفلام بدرية طلبة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط “غوغل”، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي”.