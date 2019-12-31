“إل جي” تقدم جهاز بستنة داخلي للزراعة داخل المطبخ

طورت شركة “​إل جي​” الكورية الجنوبية، جهازاً جديداً يبدو من الوهلة الأولى كأنه ​ثلاجة​، لكنه في الواقع، جهاز بستنة داخلي، مخصص لزراعة الخضروات والفواكه والنباتات داخل المطبخ بكل سهولة، بهدف اتباع نمط حياة أكثر صحة وأكثر اخضراراً، يتماشى مع مفهوم البيئة المستدامة.

ويتميز الجهاز بتزويده بنظام متطور للتحكم في الإضاءة و​المياه​ ودرجة الحرارة، ويأتي مع حزم بذور المتكاملة تشمل 20 نوعاً مختلفاً من الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير والهندباء والريحان وغيرها.

ويرتبط الجهاز بتطبيق ذكي خاص يتم تثبيته على ​الهواتف الذكية​، لمساعدة المستخدمين على إدارة ومراقبة نباتاتهم، وتقديم إرشادات مفيدة في كل خطوة لضمان حصاد ناجح في كل مرة.