“XPG” تقدم منتجات جديدة لعشاق الألعاب​​​​​​​

تعتزم شركة “XPG”، الكشف عن باقة من المنتجات الجديدة لعشاق الألعاب خلال مشاركتها في فعاليات معرض “CES 2020”.

وأوضحت الشركة التايوانية، أن الباقة الجديدة تضم الحاسوب الصغير “​XPG Gaia​”، الذي يمتاز بأدائه الفائق لتلبية متطلبات عشاق الألعاب، وكذلك جهاز اللاب توب “XPG Xenia 15″، والشاشة “Photon” الجديدة قياس 27 بوصة.

وأشارت الشركة، الى أن الحاسوب الصغير يزخر بمعالجات “Core i7” من الجيل التاسع من “​إنتل​”، ومزود بما يصل إلى ثمانية أنوية، ويستوعب بطاقات الرسوميات المخصصة لأجهزة سطح المكتب ذات الارتفاع المزدوج وبطول يصل إلى 20 سنتمتر، كما تشتمل باقة تجهيزات الحاسوب الصغير على وحدة إمداد بالطاقة بقدرة 500 وات، بالإضافة إلى اثنين من منافذ “Thunderbolt” و”إيثرنت”، مع دعم شبكة “الواي فاي 6”.

ويأتي جهاز اللاب توب “XPG Xenia 15” المخصص للألعاب، بشاشة “IPS” قياس 15.6 بوصة وتعمل بدقة 1080 بيكسل مع توافر معالجات “إنتل Core i7” من الجيل التاسع، وكذلك أقراص الحالة الساكنة “SX8200 Pro M.2”.

وتروج الشركة التايوانية لشاشة الألعاب “Photon” الجديدة قياس 27 بوصة من خلال تجهيزها بتقنية “Vivid Color Eye-Safe” المتطورة، التي تقلل من إجهاد العينين أثناء جلسات اللعب الطويلة من خلال فلترة الضوء الأزرق دون التأثير على دقة الألوان، وسيتم الكشف عن المزيد من المعلومات بشأن أجهزة الألعاب الجديدة خلال فعاليات المعرض.