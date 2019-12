13 موضوعا شغل “ويكيبيديا” خلال 2019

كشفت “​ويكيبيديا​” عن المقالات الإنجليزية الأكثر شعبية على موقعها في عام 2019، حيث ظهر أن قراء موسوعة ​الإنترنت​ غير الهادفة للربح، يهتمون بشكل رئيسي بالأفلام والبرامج التلفزيونية، يليها عن كثب وفاة المشاهير، وقد ظهرت “Marvel” بشكل بارز بفضل أفلام مثل “Avengers: Endgame” و”Captain Marvel”، مثلها مثل العروض الرئيسية مثل “جيم أوف ثرونز”، كما كان هناك اهتمام كبير أيضًا بالقصص الخلفية للعناوين الشهيرة، حيث كان المستخدمون يبحثون عن المغني الرئيسي للملكة، فريدي ميركوري، وكارثة تشيرنوبل.

ونستعرض قائمة اهتمامات مستخدمي “ويكيبديا” كما يلي:

1- فيلم “Avengers: Endgame”: الصفحة الأكثر مشاهدة لهذا العام كانت لفيلم “Marvel”، الذي اختتم سلسلة قصص متعددة من “Marvel Cinematic Universe”، حيث جمع شخصيات من جميع الأنحاء لمعركة نهائية ملحمية.

2- الوفيات في عام 2019: كانت الصفحة الثانية الأكثر مشاهدة على “ويكيبيديا”، قائمة الأشخاص الذين لقوا حتفهم هذا العام، من توني موريسون إلى لوقا بيري.

3- “Ted Bundy”: كان الأشخاص عبر الإنترنت مهتمين بشكل خاص بالقاتل سيء السمعة، وقد ارتفع الفضول في عام 2019 بفضل فيلم “Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile”، والوثائقي “Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes”.

4- فريدي ميركوري: حقق فيلم السيرة الذاتية عن رجل المواهب البارز، نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر هذا العام، وأراد الناس معرفة المزيد عنه.

5- كارثة تشيرنوبل: أثارت دراما الخاصة بـ”HBO”، “تشيرنوبل”، الكثير من الفضول حول الانفجار النووي الذي وقع عام 1986 في بريبيات في ​أوكرانيا​، والذي كان الإلهام لهذه السلسلة.

6- قائمة بأكثر الأفلام ربحًا: مع تحطيم “Avengers: Endgame” الرقم القياسي في عام 2019، أراد رواد السينما معرفة الأفلام التي حطمت الأرقام القياسية كافة.

7- “الجوكر 2019”.

8- قائمة أفلام “Marvel Cinematic Universe”: بفضل نجاح شباك التذاكر لعناوين مثل “Avengers: Endgame” و”Captain Marvel”، أراد عشاق معرفة ما يجب على الامتياز تقديمه.

9- بيلي إيليش: حققت الموسيقية المراهقة شعبية كبيرة هذا العام، حيث أصدرت ألبومها الأول “When We All Fall Asleep, Where Do We Go”.

10- كيانو ريفز: ظهر ريفز في فيلمين رئيسيين في عام 2019، “توي ستوري 4″، و”جون ويك: الفصل 3 – بارابيلوم”.

11- جيفري إبشتاين: اتهم إبشتاين بالاتجار بالجنس في قضية مترامية الأطراف شملت سنوات من سوء المعاملة؛ لقد أثار ذلك دوامة من الأخبار حول تعاملاته المالية والأشخاص المؤثرين الذين كانوا في دائرته، وفي آب، قتل نفسه في زنزانة سجن ​مانهاتن​ أثناء انتظار المحاكمة.

12- “صراع العروش” «الموسم الثامن»: اختتم المسلسل الناجح موسمه الأخير من هذا العام، حيث شاهد أكثر من 19 مليون مشاهد الموسم النهائي.

13- فيلم “كابتن مارفل”.