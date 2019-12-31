تسريب بيانات 2.4 مليون مستخدم للأجهزة المنزلية الذكية “Wyze”

كشف تقرير عن تسريب بيانات الشركة المصنعة للأجهزة المنزلية الذكية “Wyze”، والذي تسبب في ترك التفاصيل الشخصية لـ2.4 مليون مستخدم متاحة على ​الإنترنت​ لأكثر من 3 أسابيع، ومن بين المعلومات التي تم اختراقها عناوين ​البريد الإلكتروني​ للمستخدم، وأسماء شبكات “WiFi”، وتفاصيل الأجهزة الذكية، والإحصاءات الصحية لعدد محدود من المستخدمين.

وأكدت “Wyze” تأمين قاعدة البيانات، بعد إجبار المستخدمين على إعادة تعيين كلمات السر الخاصة بحساباتهم، بالإضافة إلى اتصالاتهم بالخدمات الأخرى مثل “​أمازون​ أليكسا” ومساعد “​غوغل​”. وتم تحديد الاختراق لأول مرة في 26 كانون الأول 2019، من قبل شركة الاستشارات “Twelve Security”، وتم تأكيده لاحقًا من قِبل هيئة مراقبة الفيديو “IPVM”.

ووفقًا لخبراء “Twelve Security”، فإن قاعدة البيانات المسربة تحتوي على معلومات 2.4 مليون مستخدم لأجهزة “Wyze”، ربعهم في الولايات المتحدة، بينما يتم توزيع البقية في جميع أنحاء ​بريطانيا​ و​مصر​ و​الإمارات​ و​ماليزيا​.

وشملت البيانات التي تم تسريبها، أسماء المستخدمين ورسائل البريد الإلكتروني المرتبطة بها، ورموز “أليسكا” للمستخدمين الذين قاموا بتوصيل أجهزتهم بمساعد “Amazon” الافتراضي، بالإضافة إلى معلومات حول أجهزة “Wyze”، وأسماء الشبكات اللاسلكية الخاصة بهم. علاوةً على ذلك، تم أيضًا عرض الإحصائيات الصحية، بما في ذلك الطول والجنس والوزن، لـ140 مستخدمًا كانوا قد اختبروا منتج “Weze” المرتقب على نطاق واسع.