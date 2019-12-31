تسريبات جديدة بشأن الإمكانيات الفريدة لـ”بلاي ستيشن 5″ المنتظرة

كشفت تسريبات عبر عدة منصات عن مجموعة جديدة من المعلومات الهامة والجديدة التي تخص “​بلاي ستيشن​ 5” المنتظر من ​سوني​، والذي سيخرج خلال العام 2020، وقد تضمنت التسريبات معلومات جديدة، تخص الإمكانيات الخرافية التي يقدمها الجهاز.

ومن أهم ما جاء في التسريبات، أن الجهاز المنتظر سيعمل بقدرة 9.2 “تيرافلوب”، مما يعني أن الجهاز سيتمكن من القيام بما يعادل 9.2 تريليون عملية في الثانية الواحدة، وهو رقم خرافي يعني أن الالعاب الأعلى في إمكانياتها ستكون متاحة بطاقتها القصوى للمستخدمين، وستشكل تجربة فريدة وغير مسبوقة لهواة الألعاب.

كما تضمنت التسريبات أن الجهاز سيأتي بذاكرة تخزين من 448 إلى 512 ​جيغا بايت​ في الثانية الواحدة، ليشكل بذلك ذاكرة تخزينية عملاقة للعمليات التي تتم على الجهاز وكافة البيانات الخاصة بالألعاب.