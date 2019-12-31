براءة اختراع جديدة من “أبل” لهاتف “أيفون” بدون أزرار أو كاميرا أمامية

كشف موقع “LetsGoDigital” الأميركي عن حصول شركة “أبل” على ​براءة اختراع​ جديدة ل​هاتف​ مميز بتصميم شاشة كامل دون وجود نتوء فى الجزء العلوي من ​الشاشة​، حيث تكشف مخططات براءة اختراع “أبل” عن ​تصميم جديد​ لهواتف الـ”أيفون” يختلف عن تصميم هاتف “أيفون11 Pro” الحالي، إذ يتميز الهاتف بشاشة مستطيلة، مع زوايا مربعة، كما تختفي إعدادات تقنية “Face ID” ونتوء ​الكاميرا​ الأمامية.

وسيتميز تصميم الهاتف بوجود زر التشغيل وزر التحكم في الصوتيات إلى جانب زر للتحكم في الإشعارات في الإطار الجانبي للهاتف، كما تأتي فتحة “SIM” إلى أسفل زر التشغيل، حيث سيأتي هذا التصميم في إصدارات 2020 من هواتف الـ”أيفون”، إلا أنها لا تزال ​شائعات​، إذ تشير بعض التسريبات إلى أن “أبل” تقدم تصميم نتوء الشاشة في الإصدار القادم أيضًا من هواتف الـ”أيفون”.