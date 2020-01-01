الولايات المتحدة ترفع غرامة المكالمات الآلية لـ10000 دولار

رفعت ​الولايات المتحدة​ ال​غرامات​ على المكالمات الآلية “robocalls” إلى 10000 دولار من خلال مشروع قانون تم تمريره حديثًا، حيث يسعى الإجراء لمكافحة هذا النوع من المكالمات المزعجة عن طريق فرض غرامات قاسية، فقد زادت من 1500 دولار إلى 10000 دولار، مما يضطر المستخدمين لمثل هذه المكالمات لاتخاذ إجراءات سريعة للتوقف تماما عنها.

ويمنح مشروع القانون، الذي وقعه الرئيس ​دونالد ترامب​، السلطات قوى أكثر، كما يتطلع إلى تسريع الإجراءات التي تتخذها الصناعة بالفعل لتحديد أنواع المكالمات، خاصة الشركات التى تلجأ لهذا النوع من المكالمات الآلية.

وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام: “​الأسر الأميركية​ تستحق السيطرة على اتصالاتها، وسيعمل هذا التشريع على تحديث قوانيننا وأنظمتنا لتشديد ​العقوبات​، وزيادة الشفافية، وتعزيز التعاون الحكومي لوقف أمر غير مرغوب فيه”.