“Orba” آلة صغيرة تتيح تأليف الموسيقى على الفور

“Orba” هي نوع جديد من الآلات الموسيقية، فهي وحدة تسمح لأي شخص بتأليف الموسيقى على الفور. ويشبه ​التصميم​ البسيط لـ”Orba”، تقاطعا بين جهاز التحكم في الألعاب ونصف “غريب فروت”، وهي تحول الإيماءات من أصابعك ويديك مباشرة إلى صوت.

ويقدم “Orba” طريقة جديدة وممتعة لصنع الموسيقى في أي مكان، حتى لو لم تكن قد عزفت آلة موسيقية من قبل. كما يتيح لك تشغيل كل جزء من الأغنية على جهاز واحد، قم بالتبديل بسهولة بين أجزاء “Drum” و”Bass” و”Chord” و”Lead”، ثم قم بطباعتها لإنشاء أغنية باستخدام حلقة مدمجة، ولا يستغرق الأمر سوى بضع ثوان لإجراء حلقة، وبعد ذلك يمكنك اللعب لساعات.

ويتكيف “Orba” مع الطريقة التي تريد اللعب بها، ولا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة، حيث تتحد مستشعرات اللمس والحركة من “Orba” لالتقاط أكثر الإيماءات دقة.

و”Orba” متاح للدعم على “kickstarter”، وقد تمكن بالفعل من حصد 826.708 دولار، بفضل 7.132 من الداعمين.