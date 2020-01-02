“سامسونغ” تستعد للكشف عن أول تلفاز بدون إطار في العالم

تستعد شركة “​سامسونغ​” للكشف عن أول تلفاز بدون إطار في العالم، وذلك خلال معرض الإلكترونيات الإستهلاكية “CES 2020″، في لاس فيغاس. ولن يكون لجهاز ​التلفزيون​ إطار خارجي، ما يعني أن الشاشة ستتمزج بسلاسة مع خلفيتها.

كما لن يتوفر التلفزيون إلا للموديلات التي يبلغ طولها 65 بوصة أو أكبر وقد تدخل مرحلة الإنتاج في شباط.

وقبل الكشف المتوقع، أصدر موقع “4KFilme” الألماني ما يزعم أنه الصور الرسمية الأولى للتلفزيون. ورغم أن “سامسونغ” لم تؤكد رسميا أنها ستصدر التليفزيون، إلا أن الأخبار الأخيرة تدعم التقارير السابقة عن علامة “​Samsung​” التي تحمل اسم “Zero Bezel” في وقت سابق من هذا العام.