5 نجوم يتصدرون قائمة الأكثر دخلا عبر “إنستغرام” عام 2019

يواصل تطبيق “​إنستغرام​” جذب ملايين الناس من أرجاء متفرقة حول العالم، إذ يتيح إمكانية عرض ​الصور​ ومقاطع فيديو صغيرة، فضلاً عن كتابة الرسائل والتواصل مع الناس. لكن يبدو أن “إنستغرام” تحول أيضاً إلى دجاجة تبيض ذهباً، لا سيما للأشخاص المشاهير من مختلف المجالات على غرار الرياضة والفن، فقد أظهر تقرير نشره موقع “buzzbingo.com” حجم الأرباح الكبيرة، التي حققها المشاهير سنة 2019 من ​موقع التواصل الاجتماعي​ “إنستغرام”.

وفي ما يلي الخمسة الأوائل:

1- رونالدو يتصدر:

ويأتي النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ في المقدمة وبفارق مريح عن أقرب ملاحقيه. وجنى نجم فريق “يوفنتوس” الإيطالي حوالي 42.8 مليون يورو، حيث حصل على حوالي 873 ألف يورو عن المنشور الواحد على حسابه الخاص في “إنستغرام”.

وتشير صحيفة “بيلد” الألمانية، الى أن أفضل لاعب في العالم لخمس مرات، يتابعه حوالي 195 مليون شخص على “إنستغرام”، ما يجعله هدفاً للشركات التي تسعى للاستفادة من شعبيته من أجل الترويج لكل ما تنتجه.

2- ميسي ثانياً:

أما المركز الثاني، فقد كان من نصيب أفضل لاعب في العالم 6 مرات، ليونيل ميسي، والذي جنى هذا السنة تقريباً 20.9 مليون يورو. ونال نجم ​برشلونة​ الأول 580 ألف يورو عن كل منشور على حسابه في “إنستغرام”.

يشار إلى أن ليونيل ميسي «32 عاماً» انضم متأخراً نوعاً ما إلى قائمة المشاهير، الذي يملكون حساباً في “إنستغرام”.

3- عارضة الأزياء كيندل جينر:

استطاعت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع كيندل جينر أن تخلق المفاجأة، بحلولها في المرتبة الثالثة في قائمة الأعلى دخلاً في العالم على تطبيق “إنستغرام”. وجنت كيندل جينز «24 عاماً» أرباحاً تصل إلى 14.2 مليون يورو، فقد تقاضت 547 ألف يورو عن كل منشور لها.

وبذلك، استطاعت أن تحتل الصدارة بخصوص أكثر النساء جنياً للأرباح في “إنستغرام”. ويتابع عارضة الأزياء الأميركية 120 مليون شخص.

4- بيكهام:

المركز الرابع كان من نصيب النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام. ونال اللاعب، الذي يوصف بـ”الوسيم”، 9.6 مليون يورو بواقع 319 ألف يورو عن كل منشور له على “إنستغرام”. وتأتي أرباح ديفيد بيكهام «44 عاماً» بشكل كبير من الترويج لمنتوجات عدة، مثل الساعات اليدوية والملابس.

5- غوميز:

رغم غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة نوعاً ما، بسبب مشاكل صحية، بيد أن المطربة الأميركية سيلينا غوميز، كانت حاضرة بقوة بحلولها خامسة في قائمة الأشخاص الأكثر ربحاً على “إنستغرام”. وحصلت على حوالي 7.2 مليون يورو، حيث تقاضت 793 ألف يورو عن كل منشور لها. الجدير ذكره أن حوالي 164 مليون يتابع غوميز، التي تحظى بشعبية كبيرة لدى المراهقين.