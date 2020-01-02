ما هي توقعات الذكاء الاصطناعي لعام 2020؟

أنتجت مؤسسة الأبحاث “OpenAI”، الذكاء الاصطناعي المسمى “GPT2″، وهو عبارة عن برنامج “مولد نص أوتوماتيكي”، يمكنه الإجابة على الأسئلة. وقد تمكن من الاطلاع على 40 غيغابايت من البيانات على ​الإنترنت​ وأنتج نصوصاً كإجابات عند طرح أسئلة عليه من واقع تلك البيانات حول توقعاته لعام 2020.

ويعتقد برنامج الذكاء الاصطناعي “GPT-2″، أن ترامب لن يفوز في الانتخابات القادمة، كما يرى أنه من المرجح أن يواجه العالم حضوراً أكبر وتأثيراً أكبر من جانب ​الصين​ خلال 2020، وفي الوقت ذاته، يتوقع أن يشهد العالم علاقة متوازنة بين ​الولايات المتحدة​ والصين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياسة التجارية.

وعن وضع الاقتصاد العالمي في عام 2020، يرى برنامج الذكاء الاصطناعي “GPT-2” أن الوضع غير واضح تماماً حتى الآن، وخاصة ​الاقتصاد البريطاني​ الذي تحيط به الضبابية، لكنه يرى أن ​الاقتصاد الأميركي​ قوي للغاية، لكن على المستوى العالمي قد نشهد الكثير من الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

ويضيف “GPT-2″، أنه يعتقد أن السياسة ستتغير بشكل جذري، وخصوصاً ​الاتحاد الأوروبي​، الذي يعتقد أنه سوف يتغير بشكل أساسي، خاصة بعد خروج بريطانيا، كما يعتقد أن الصين ربما تشهد تغييرات كبيرة أيضاً. لكنه يرى أيضاً أن هناك الكثير من التقنيات التي سيكون لها أثر كبير على العالم في 2020، وخاصة الذكاء الاصطناعي نفسه، الذي يعتقد البرنامج أنه سيتطور بشكل مذهل في هذا العام، وأنه سيساعد البشر في الكثير من الأعمال اليومية كما ستتطور تقنيات القيادة الالية.

ويقول برنامج “GPT-2″، أنه لا يجب على البشر الخوف من تطور هذه البرامج الذكية.