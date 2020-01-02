“InView” مصباح مكابح إضافي لخوذة قائدي الدراجات النارية

أطلقت شركة “Third Eye Design”، مصباح مكابح إضافي لخوذات قائدي الدراجات النارية من أجل رفع السلامة والأمان على الطريق. وأوضحت الشركة الأميركية أن مصباح المكابح الإضافي “​InView​”، هو عبارة عن مصباح “LED” يتم لصقه على الجهة الخلفية من الخوذة، مشيرة إلى أنه لا يتوافق إلا مع الدراجات المعتمدة على شبكة كهربائية بجهد 12 فولت.

ويضيء ضوء الخوذة بمجرد الضغط على أحد المكابح أو عند انخفاض السرعة بشكل ملحوظ. وعلاوة على ذلك، يمكن لمصباح الخوذة نسخ مؤشرات الانعطاف. ويتوفر مصباح المكابح الإضافي “InView”، بعدسة باللون الأحمر أو الأبيض، بسعر يبلغ 250 دولار.