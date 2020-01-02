“سوني” تطلق صيغة صوتية جديدة تعمل مع جميع السماعات

أطلقت شركة “​سوني​”، صيغة ملفات صوتية جديدة باسم “​360 Reality Audio​”، والتي تتيح إمكانية إدراج مصادر الصوت الفردية في نطاق الصوت الشامل، وتعمل هذه الصيغة الجديدة مع جميع موديلات سماعات الرأس.

ومن خلال صيغة الملفات الصوتية الجديدة، يتم إضافة المعلومات المكانية إلى الموسيقى التصويرية والآلات الموسيقية، وبهذه الطريقة يشعر المستمع بأنه ينغمس في مجال الصوت، وهناك العديد من خدمات بث الموسيقى، التي توفر الأغنيات بصيغة الصوتيات الجديدة، ومنها “​أمازون​ Music HD” و”Deezer” و”Tidal”، وخدمة “Nugs.net” المتخصصة في التسجيلات الموسيقية المباشرة.

ويتعين على المشتركين استعمال تطبيق الخدمات المذكورة أعلاه وتشغيل الأغنيات عن طريق سماعات الرأس بصيغة “360 Reality Audio”، ويتعرف المستخدم على ذلك من خلال إمكانية الاختيار 360، التي توجد في موضع ضبط جودة بث الخدمة المعنية، وهناك بعض الموديلات من سماعات الرأس توفر إمكانية تخصيص صيغة ملفات الصوتيات الجديدة عن طريق التطبيق.

وقد قامت شركة “أمازون” بتطوير سماعتها الذكية “Echo Studio” للاستخدام مع صيغة “360 Reality Audio”، وأطلقت عليها اسم الصوت ثلاثي الأبعاد “3D-Audio”. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركات السيارات العالمية دمج صيغة الصوتيات الجديدة في سياراتها مستقبلاً، وقد شهد معرض “Automotive Audio” خلال عام 2019 بالفعل عرضاً من “​أودي​” و”سوني”.

والجدير بالذكر، أن صيغة الصوتيات “360 Reality Audio”، تعتمد على صيغة “MPEG-H-Codec” المطورة من قبل ​معهد فراونهوفر​ للدوائر المتكاملة في ألمانيا.