“Townew” سلة قمامة ذكية تستبدل الأكياس تلقائيا وتفتح دون لمسها

يمكن لسلة ال​قمامة​ الذكية، التي يطلق عليها اسم “​Townew​”، وضع أكياس القمامة تلقائيًا بلمسة زر صغيرة، حتى لا يضطر المستخدمون إلى المرور بعملية شم الرائحة والتعرض للتسرب. وبعد إخراج الحقيبة القديمة، ستقوم “Townew” تلقائيًا بطرح كيس جديد من مكان أسفل غطائها، وعندما تقوم السلة بقص وإغلاق الجزء العلوى من الكيس بالحاوية، فإنها تستعد بالبطانة التالية.

وتحتوي سلة المهملات أيضًا، على مستشعر حركة الأشعة تحت الحمراء في الجزء العلوي من الغطاء، ما يتيح إمكانية الفتح والإغلاق بدون اتصال مباشر، من خلال تلويحة يد سريعة. وستستخدم العلبة حاويات سعة 4 غالونات، وتقدر الشركة أن عبوة الأكياس المتوسطة ستنتج 25 كيس قمامة، وتستمر لمدة شهر تقريبًا، وستكون عبوات الأكياس متاحة في نوعين: حزمة قابلة لإعادة التدوير، وعبوات قابلة للتحلل البيولوجي.

وتتميز “Townew” أيضًا، بمستشعر يراقب ما إذا كان المستخدم يحاول وضع المزيد من القمامة في بطانة واحدة أكثر مما تم تصميمه من أجله، وحال التدفق الزائد، سيتم رفع الغطاء تلقائيًا للأعلى وللخلف قبل محاولة إغلاق الجزء العلوي من الكيس، ما يمنع إخراج القمامة في الجزء العلوي من الصندوق عن غير قصد.

ويتم تشغيل النظام بالكامل بواسطة ​بطارية​ داخلية تستمر لمدة شهر تقريبًا، ويمكن إعادة شحنها خلال 10 ساعات من خلال كابل شحن، وستكون “Townew” بلونين وهما أبيض وأزرق، وتكلفتها تبلغ 119.95 دولار.