روسيا تخطط للتحقيق مع “Booking.com” بشأن المنافسة والاحتكار

أصبح موقع حجز ​الفنادق​ “Booking.com” أحدث شركة تكنولوجيا أميركية تسترعي انتباه خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية «FAS»، حيث قالت الوكالة أنها تخطط للتحقيق مع موقع حجز الفنادق والنزل لمعرفة الممارسات المانعة للمنافسة، ففي ​روسيا​، لا يسمح لهم عقد الشركة مع الفنادق وبيوت الشباب بتقديم أسعار أفضل على المواقع المنافسة، وتقول “FAS” أنها حذرت الشركة من هذه الممارسة في 12 تشرين الثاني الماضي، لكنها لم تستجب.

وإذا وجدت “FAS” أن “Booking.com” قد انتهكت قوانين ​مكافحة الاحتكار الروسية​، فقد تضطر الشركة إلى دفع ما يصل إلى 15% من أي إيرادات تجنيها في البلاد كجزء من الغرامة، في ما يأتي التحقيق بعد أسبوع واحد من اتفاق “Booking.com” مع المفوضية الأوروبية على تغيير طريقة تسويقها للخصومات على موقعها على الويب.

وإذا اضطر “Booking.com” بعد ذلك، إلى تغيير طريقة عمله في روسيا، فلن تكون أول شركة أميركية اضطرت للقيام بذلك، ففي عام 2017، كان على “​غوغل​” البدء في منح مستخدمي “أندرويد” في روسيا خيار اختيار “Yandex” كمحرك البحث الافتراضي عند إعداد هاتف جديد.

يذكر أن وزارة الاتصالات الروسية أعلنت مؤخرا نجاحها في اختبار حل بديل للإنترنت على مستوى البلاد، حيث وضعت روسيا موضع التنفيذ خطة لفصل نفسها عن ​الإنترنت​ العالمي وإنشاء بديل محلي آمن بدلاً من ذلك، وبحسب تقرير صادرعن هيئة الإذاعة البريطانية، إن المتصفحات الروسية العادية لم تلحظ أي تغييرات على استخدامهم المعتاد للويب على الشبكة المحلية.