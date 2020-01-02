تحديث جديد لتطبيق “تليغرام” بمزايا طال انتظارها.. تعرف عليها

أطلقت خدمة التراسل الفوري “تليغرام” تحديثًا جديدًا لتطبيقها يجلب معه الكثير من المزايا الجديدة للمستخدمين على نظام “أندرويد” و”IOS”، بالإضافة إلى مزايا خاصة بكل نظام على حدة، وقالت الشركة في تدوينة: إن “تليغرام” أصبح تطبيق التراسل الأول الذي يسمح للباحثين الأمنيين بالتأكد بصورة مستقلة من أن الشفرة الخاصة به على منصة “​GitHub​” هي ذاتها التي تُستخدم لبناء التطبيق الذي يُنزله المستخدمون من متجر “​غوغل بلاي​”، و”آب ستو”ر.

ومع الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 5.3 من تطبيق “تليغرام”، أطلقت الشركة الإصدار الثاني من محرر الموضوعات “Theme Editor 2.0” الذي يمكن الوصول إليه من “إعدادات الدردشة” على نظام “أندرويد”، أو “إعدادات المظهر” على “IOS”، حيث يمكن للمستخدمين تغيير الموضوع، بما في ذلك للرسائل، والخلفية. كما يمكن مشاركة الموضوعات الجديدة مع الأصدقاء لاستخدامها.

ويأتي التحديث أيضًا بألوان جديدة سابقة التحديد تتيح للمستخدمين اختيار الأنسب منها، كما يأتي بميزة “أرسل عند الاتصال” Send When Online التي تسمح للمستخدمين بجدولة ​الرسائل​ لتُرسل فور اتصال المستقبل بالإنترنت، مع الإشارة إلى أن هذه الميزة فعالة فقط عندما يكون المستقبل سامحًا للمرسل برؤية حالة الاتصال.