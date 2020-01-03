“ديل” تعتزم إطلاق إصدار جديد من الحاسب المحمول “إكس بي إس 13”

تخطط شركة “ديل” الأميركية تحديث ​الحاسب المحمول​ “إكس بي إس 13” -الذي يعمل بنظام “ويندوز” عن طريق زيادة حجم ​الشاشة​ إلى 13.4 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 10:16.

ومن المقرر إطلاق هذا التحديث في بحلول 7 كانون الثاني.

ويشتمل “إكس بي إس 13” طراز 2020 على لوحة مفاتيح تمتد عبر الجهاز بأكمله مع لوحة تعقب أكبر، وعلى الرغم من زيادة حجم الشاشة إلا أن الجهاز الجديد ككل يُعتبر أصغر بنسبة 2% من سابقه.

وعلاوة على ذلك، تعمل “ديل” على توفير أحدث معالجات “​إنتل​” الداخلية “10 إن إم ​آيس​ ليك”، فضلًا عن توفير العديد من خيارات ذاكرة الوصول العشوائي بحجم يتراوح بين 4 جيغابايت وحتى 32 جيغابايت.