“غوغل” تعلّق تعاونها مع “شاومي” في أجهزتها المنزلية بسبب خلل أمني

قررت “جوجل” وقف التعاون مع “شاومي” في بعض الخدمات وأنظمة التشغيل في أجهزتها المنزلية، وذلك بعد تلقيها شكوى من أحد العملاء بأنه تعرض لاختراق أمني.

وأكدت “غوغل” أن أحد مستهلكيها أبلغ أن ​كاميرا​ “شاومي” المتصلة بجهازه “هوم هب” أظهرت له أشخاصا لا يعرفهم في منازل أخرى وكان من ضمن المشاهد التي ظهرت له طفل نائم في حجرة.

وذكرت الشركة الأميركية أنها تواصلت مع “شاومي” لحل تلك المشكلة، مشيرة إلى أنها ستوقف اندماج أجهزتها بأنظمة “شاومي”، التي اعترفت من جانبها بوجود خلل أمني قد يكون أثر على 1044 مستخدما.

وقالت المتحدثة باسم “شاومي” إن الخلل وقع بعد تحديث أجرته الشركة في 26 كانون الاول كان يهدف لتحسين جودة بث الكاميرا.