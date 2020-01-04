مكتب براءات اختراع الاتحاد الأوروبي يرفض تسجيل ابتكارات الذكاء الاصطناعي

أصدر مكتب ​براءات الاختراع​ بالاتحاد الأوروبي قرارًا جديدًا برفض طلبين للحصول على ​براءة اختراع​ تم تقديمهما نيابة عن برامج الذكاء الاصطناعي، وتم إنشاء الاختراعين كجزء من مشروع بحث متعدد التخصصات تم تنظيمه في جامعة سري بالمملكة المتحدة، مؤكدا أن البشر فقط هم من يمكنهم أن يكونوا مخترعين، وبالتالي تم رفض طلبات حامل المشروبات وجهاز إشارة من ابتكار ذكاء اصطناعي.

وأوضح أبوت “إذا علمت طالبًا من طلابي، وتوصل في النهاية إلى فكرة صعبة وجيدة، هذا لا يجعلني مخترعًا لبراءة اختراعه، لذلك لا ينبغي أن يكون ذلك الأمر مع الآلة”، مشيرا إلى أنه ليس معنى أن الذكاء الاصطناعى يتم تدريبه بواسطة البشر في بداية الأمر هو أن أي نتائج يطورها وفقا لخوارزمياته تعني أن البشر هم المخترعين وليس هو.