روسيا تبتكر مكونات وقود جديدة للصواريخ تتميز بطاقة حرارية كبيرة

تمكن فريق من الباحثين في جامعة “تومسك” الروسية، من ابتكار مكونات وقود جديدة للصواريخ، تتميز بطاقة حرارية كبيرة وكفاءة عالية، وذلك بالاعتماد على مادتي ​ألومنيوم​ ديبورايد وألومنيوم دوديكاربورايد.

وسيتم استخدام ​الوقود​ لمحرك صواريخ هجين قام الباحثون بتطويره واختباره، يندرج في إطار مشروع لتصميم محركات صاروخية تعمل بالوقود ​الصلب​، وكذلك الوقود اللازم لتشغيل هذه المحركات.

من جهته أكد الباحث في قسم الفيزياء و​الرياضيات​ بالجامعة ألكسندر زوكوف، أن مادة الوقود التي تم استحداثها فريدة في نوعها وفعالة، تعتمد على البوليمارات وهي تعد من الإنجازات الرئيسية في هذا المشروع.