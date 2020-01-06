طفل ينال إعجاب 16 ألف شخص على “إنستغرام” ويحصل على هدايا بـ10 آلاف جنيه إسترليني

بدأت قصة ​ليتل باركر جورج​، في مرحلة مبكرة من حياته، مع والدته ناتاشا ماكسويل «33 عامًا»، التي أرادت أن تستذكر حياة طفلها من خلال نشر صور له في حسابها عبر “​إنستغرام​”. لكن لم تتوقّع ناتاشا – التي تمضي اليوم 9 ساعات يوميًّا لإدارة صفحة ابنها عبر الموقع – أن تنال إعجاب 16 ألف شخص، عندما أنشأت حساباً خاصاً له في ​عيد الميلاد​ الماضي.

وفي العام التالي، بدأت صور باركر، الذي يبلغ من العمر الآن عامًا و8 أشهر، تجذب المعجبين نظراً لابتسامته اللافتة. ونالت عائلة باركر هدايا بقيمة 10 آلاف جنيه إسترليني، بما فيها عربات الأطفال، والكراسي المرتفعة، وملابس من تصميم ماركات عالمية، وحتى ثلاجة بهدف نشر صور للمنتوجات على صفحته.

وقالت ناتاشا: “لقد مُنحتا فرص عدة، وهذا يوضح كيف يمكن للأهل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة ذكية وإيجابية”.