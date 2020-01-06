“Airbnb” تطور تقنية لتحديد الضيوف الخطرين

طورت منصة تأجير منازل العطلات “Airbnb”، تقنية جديدة ينتظر انتشارها على ​الإنترنت​ للتعرف على المستأجر المرشح لإتلاف منزل المضيف. وظهرت تفاصيل برنامج “تحليل الخواص”، الذي سيستخدم الذكاء الاصطناعي لتمييز المرتبطين بالمخدرات أو الكحول أو مواقع الكراهية أو غيرها من الممارسات الضارة.

ويتم ذلك عن طريق مسح الكلمات الرئيسية، والصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت، المرتبطة بعميل محتمل لتقييم جدارته بالثقة. ويقيم البرنامج السمات السلوكية والشخصية للضيف المحتمل، بما في ذلك “الضمير والانفتاح”، إلى جانب التحقق التقليدي.

وتأتي أخبار البرنامج، بعد كشف مقاضاة أحد المطورين العقاريين “Airbnb”، للحصول على 723 ألف جنيه إسترليني «940 ألف دولار»، بعد تعمد 500 محتفل بتدمير قصر في تشيلسي. ويبدو أن “Airbnb” تبذل محاولات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، حيث قدمت ​براءة اختراع​ إلى المكتب الأوروبي لاعتماد تقنيتها الجديدة.

وأوضحت الشركة أن السمات السلبية التي يبحث عنها البرنامج تشمل العصبية، والمشاركة في الجرائم، والنرجسية، أو الميكيافيلية، أو الاعتلال النفسي، ليكون الضيوف بهذه الصفات، غير جديرين بالثقة.