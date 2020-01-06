9 ألعاب قادمة في عام 2020

من المقرر أن يصل الجيل القادم من وحدات التحكم في ألعاب الفيديو من “PlayStation” من “سوني”، و”Xbox” من “مايكروسوفت”، خلال موسم الأعياد 2020، أي بعد أقل من عام من الآن. ولكن قبل ذلك، أصبحت الموجة الرئيسية الأخيرة من ألعاب “PlayStation 4″ و”Xbox One” في الأفق.
وهذه هي أكبر الألعاب القادمة في عام 2020، وفقا لموقع “بيزنس إنسايدر”:
1- لعبة “Final Fantasy VII Remake”:
المنصات: “PlayStation 4”.
تاريخ الإصدار: 3 آذار 2020.
2- لعبة “Watch Dogs Legion”:
المنصات: “Xbox One” و”PlayStation 4″ و”PC”.
تاريخ الإصدار: 6 آذار 2020.
3- لعبة “DOOM Eternal”:
المنصات: “Nintendo Switch”، و”PlayStation 4″، و”PC”، و”Xbox One”، و”Google Stadia”.
تاريخ الإصدار: 20 آذار 2020.
4- لعبة “Animal Crossing: New Horizons”:
المنصات: “نينتندو سويتش”.
تاريخ الإصدار: 20 آذار 2020.
5- لعبة “Resident Evil 3”:
المنصات: “Xbox One” و”PlayStation 4″ و”PC”.
تاريخ الإصدار: 3 نيسان 2020.
6- لعبة “Cyberpunk 2077”:
المنصات: “Xbox One” و”PlayStation 4″ و”PC”.
تاريخ الإصدار: 16 نيسان 2020.
7- لعبة “Marvel’s Avengers”:
المنصات: “PlayStation 4″ و”Xbox One” و”PC” و”Google Stadia”.
تاريخ الإصدار: 15 أيار 2020.
8- لعبة “The Last of Us: Part II”:
المنصات: “PlayStation 4”.
تاريخ الإصدار: 29 أيار 2020.
9- لعبة “Ghost of Tsushima”:
المنصات: “PlayStation 4”.
تاريخ الإصدار: صيف 2020.