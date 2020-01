9 ألعاب قادمة في عام 2020

من المقرر أن يصل الجيل القادم من وحدات التحكم في ألعاب الفيديو من “PlayStation” من “​سوني​”، و”Xbox” من “​مايكروسوفت​”، خلال ​موسم الأعياد​ 2020، أي بعد أقل من عام من الآن. ولكن قبل ذلك، أصبحت الموجة الرئيسية الأخيرة من ألعاب “PlayStation 4″ و”​Xbox One​” في الأفق.

وهذه هي أكبر الألعاب القادمة في عام 2020، وفقا لموقع “بيزنس إنسايدر”:

1- لعبة “Final Fantasy VII Remake”:

المنصات: “PlayStation 4”.

تاريخ الإصدار: 3 آذار 2020.

2- لعبة “Watch Dogs Legion”:

المنصات: “Xbox One” و”PlayStation 4″ و”PC”.

تاريخ الإصدار: 6 آذار 2020.

3- لعبة “DOOM Eternal”:

المنصات: “​Nintendo Switch​”، و”PlayStation 4″، و”PC”، و”Xbox One”، و”Google Stadia”.

تاريخ الإصدار: 20 آذار 2020.

4- لعبة “Animal Crossing: New Horizons”:

المنصات: “​نينتندو​ سويتش”.

تاريخ الإصدار: 20 آذار 2020.

5- لعبة “Resident Evil 3”:

المنصات: “Xbox One” و”PlayStation 4″ و”PC”.

تاريخ الإصدار: 3 نيسان 2020.

6- لعبة “Cyberpunk 2077”:

المنصات: “Xbox One” و”PlayStation 4″ و”PC”.

تاريخ الإصدار: 16 نيسان 2020.

7- لعبة “Marvel’s Avengers”:

المنصات: “PlayStation 4″ و”Xbox One” و”PC” و”Google Stadia”.

تاريخ الإصدار: 15 أيار 2020.

8- لعبة “The Last of Us: Part II”:

المنصات: “PlayStation 4”.

تاريخ الإصدار: 29 أيار 2020.

9- لعبة “​Ghost of Tsushima​”:

المنصات: “PlayStation 4”.

تاريخ الإصدار: صيف 2020.