“Strobel & Walter Balance Board S” لوح توازن جديد من ألمانيا

تم الكشف عن “​Strobel & Walter Balance Board S​”، وقال مطورو اللوح: “نحن نركز على إلهام وتمكين الناس في كل مكان للعيش حياة أكثر صحة وأكثر نشاطا، لذلك نقوم بتصميم المنتجات لإيجاد التوازن وإدخال الحركة إلى حياتك، ويتكون سطح اللوح من “Linoleum”، الذي يجمع بين سطح حصيرة من الساتان مع نسيج دافئ ورائع يمنحه مظهرا مميزا، ويتم الإنتاج في ​ألمانيا​ باستخدام تقنية الماكينات المبتكرة، لذلك يمكننا ضمان متانة وجودة منتجاتنا وتلبية أعلى متطلبات السلامة”.

و”Strobel & Walter Balance Board S” متاح للدعم عبر “​Kickstarter​”، مع تعهدات تبدأ من 119 يورو، وتسليم متوقع خلال آذار 2020، وقد جمع بالفعل أكثر من 20 ألف دولار بفضل أكثر من 170 من الداعمين.