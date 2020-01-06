في الشتاء.. الطريقة الأمثل للتعامل مع الهاتف المُبتل بالماء

تتعرض الهواتف في بعض الأحيان للابتلال جراء سقوط الأمطار في الشتاء، أو حتى في حال انسكاب السوائل في المكتب أو المقهى مثلًا، مما يضع الشخص في ورطة للتعامل سريعًا مع المشكلة قبل تلف الهاتف بشكل كامل.

نشرت مجلة “t3n” الألمانية المتخصصة في التكنولوجيا، أن في حال تعرض الهاتف لأي بلل من الماء أو السوائل، يجب إيقاف الجهاز فورًا حتى لا يتعرض لقفلة كهربائية.

ومن الضروري نزع البطارية عن الهاتف إذا أمكن، وإذا كان الهاتف من نوعيات الهواتف التي يمكن إزالة البطارية.

والخطوة التالية تجفيفه الهاتف بأن يتم إخراج بطاقة SIM، وبطاقة الذاكرة، ولف الهاتف في منشفة ورقية، ووضعه عدة أيام في كيس بلاستيكي مغلق بإحكام يحتوي على كمية من ​الأرز​ الجاف غير مطهي.

ويجب عدم استخدام أي من وسائل التجفيف الأخرى مثل مجفف الشعر أو ​الميكروويف​ أو فرن البوتوجاز.

ومن الأخطاء أيضاً وضع الهاتف تحت أشعه الشمس الحارقة مما يعرضه لأضرار جسيمة أخرى.