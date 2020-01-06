“كوالكوم” تعلن تطوير منظومة حوسبية للسيارات ذاتية القيادة

أعلنت “​كوالكوم​” عن تطوير منظومة حوسبية لدمجها مع ​السيارات​ ​ذاتية القيادة​ المصممة للتعامل مع كل شيء من التحكم في الركن إلى القيادة الكاملة، وتستهدف الشركة تواجد هذه المنظومة في المركبات على الطرق بحلول عام 2023.

وأطلقت “كوالكوم” اسم “سنابدراغون رايد” على هذه المنظومة الحوسبية، وتعد أول تكنولوجيا تطورها الشركة للدمج في ​صناعة السيارات​ الآلية.

ولطالما اعتبرت “كوالكوم” مورداً رئيسيا لبعض الأدوات التقنية لصناعة السيارات منذ أكثر من 10 سنوات، لكن تقنياتها انحصرت في رقائق ​المودم​ التي تعمل على توصيل السيارة بالإنترنت ورقائق التحكم في الشاشات داخل المركبة.

وطورت “كوالكوم” المنظومة الحوسبية الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة في صمت ​شديد​ بمركز قرب مقرها في ولاية ​كاليفورنيا​.

يأتي ذلك في الوقت الذي أنفقت فيه شركات منافسة مثل ​إنتل​” و”​نفيديا​” مليارات الدولارات في الاستحواذ على شركات تقنية ناشئة تتعاون مع شركات مصنعة للسيارات ذاتية القيادة.