دُش ذكي من “Kholer” لسماع الموسيقى والأخبار والتسوق داخل الحمام

كشفت شركة “Kholer” الأميركية عن رأس دش ذكي مدمج به مكبر صوت “Moxie AI”، يدعم مساعد “​أمازون​” الافتراضي “​أليكسا​”، ليتيح سماع الموسيقى ومعرفة الأخبار و​التسوق الإلكتروني​ عبر موقع “أمازون”، من داخل الحمام.

ويتراوح سعر رأس الدش بين 99 و229 دولار، ويمكن شراء مكبر صوت “Moxie AI”، مع أو دون رأس الدش، ودمجه داخل الحمام، مع مجموعة كبيرة من خيارات “أمازون أليكسا”، وهو مقاوم للماء بفضل دعمه لمعيار “IPX67″، ويمكن التحكم فيه المكبر بأزرار التحكم باللمس ويُشحن لاسلكياً.

ويعمل مكبر الصوت المدمج في الدش الذكي من 6 إلى 7 ساعات متواصلة، وسيتاح للطلب المسبق في وقت لاحق من العام الجاري، وتستعرض الشركة منتجها الجديد في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية “CES 2020” في لوس أنجلوس في ​الولايات المتحدة​، بين 7 و10 كانون الثاني الجاري.