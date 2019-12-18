بالصور.. فلاديمير بوتين مازال يستخدم نظام “Windows XP” القديم

يبدو أن ​الرئيس الروسي​ ​فلاديمير بوتين​ في مأزق هذه المرة، وسيطبق عليه المثل القائل: “انقلب السحر على الساحر”، فبعد أن اعتاد العالم على اتهام ​روسيا​ بالقرصنة، ذكرت صحيفة “​الغارديان​” البريطانية أن بوتين مهدد هذه المرة.

وكشفت ​الصور​ التى نشرتها خدمة ​الكرملين​ الصحفية عن غير قصد أن جهاز الحاسب الخاص بالرئيس يعمل بواسطة إصدار قديم من نظام التشغيل “Windows”.

وأظهرت الصور أن حاسب فلاديمير بوتين يعمل بواسطة نظام التشغيل “Windows XP”، وهو نظام تشغيل أوقفت “​مايكروسوفت​” حصوله على تحديثات الأمان في عام 2014، مع استثناءات من حين لآخر، مما يجعله أكثر عرضة للاختراق، لكن يبدو أن لوائح ​الحكومة الروسية​ منعت بوتين من التحديث إلى “Windows 10″”.

ومن الواضح أن الخطر الذى قد يتعرض له الرئيس الروسي ليس نظريا، إذ هاجمت ​برمجيات​ طلب الفدية في عام 2017 أكثر من 20 ألف ضحية، بما في ذلك خدمة الصحة الوطنية في ​المملكة المتحدة​، والتي كانت تستخدم نظام “Windows XP” القديم، مما اضطر المستشفيات إلى الإغلاق، وتم إلغاء العمليات.

بدورهم، يمنع المسؤولون الروس تقنيا من استخدام البرامج الأجنبية حيث تهدف موسكو إلى حماية المصالح الوطنية وسط مخاوف من ​التجسس​ الأجنبي وتعزيز صناعة التكنولوجيا في روسيا، وبغض النظر عن سجل تتبع الثغرات الأمنية، فإن “Windows XP” لا يزال ثالث أكثر أنظمة التشغيل شعبية في العالم، ويبدو أن بوتين يعد نفسه بين مستخدميه.

وتظهر الصور أن بوتين يستخدم نظام التشغيل “Windows XP” في مكتبه في الكرملين.

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