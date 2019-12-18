الهواتف تتصدر قائمة التقنيات الأكثر استخداما بعمليات الإغاثة خلال 2019

حصلت تكنولوجيا الهواتف على أكبر نصيب من التقنيات المستخدمة بعمليات الإغاثة في عام 2019، وفقًا لاستطلاع حصري أجرته مؤسسة “طومسون ​رويترز​”، بجانب ​الطائرات​ بدون طيار و​الأقمار الصناعية​ التي ساهمت في تسريع المساعدة للأشخاص المحتاجين.

وبحسب موقع “TOI” الهندي، فمن الطائرات بدون طيار التي تقدم لقاحات الأطفال في فانواتو إلى أنظمة الإنذار المبكر بالأقمار الصناعية في منطقة الساحل المنكوبة بالجفاف في ​إفريقيا​، أحدثت التكنولوجيا ثورة في عمليات الإغاثة.

وقالت جماعات إنسانية إن التكنولوجيا الجديدة ساعدتهم على الاستجابة للكوارث بشكل أسرع في عام 2019، وتقييم الاحتياجات بدقة أكبر، والوصول إلى المجتمعات البعيدة والتخفيف من المخاطر المحتملة.

فيما قالت ​منظمة الأمم المتحدة​ للطفولة اليونيسف إن الطائرات بدون طيار استطاعت تقديم الإمدادات الطبية إلى المناطق الريفية والاستجابة للكوارث مثل الزلازل والفيضانات، مع إمكانية استكشافها من ناميبيا إلى كازاخستان.