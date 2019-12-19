شركة ناشئة تطور مرحاضا يدفع الناس لمغادرة الحمام خلال 5 دقائق!

طوّر باحثون في شركة ناشئة تدعى “ستاندرت تواليت”، ​مرحاض​ًا جديدًا يدفع الناس إلى مغادرة الحمام خلال 5 دقائق على الأكثر، ما يسجل نهاية لمضيعة الوقت في فترات الاستراحة الطويلة في أماكن العمل، حيث علموا على تنفيذ مرحاضاً غير مريح وغير ضار في نفس الوقت، لدفع مستخدميه في أماكن العمل على تركه خلال فترة قصيرة للغاية.

وقد الشركة المطورة للمرحاض، على تنفيذ المرحاض بعد دعوات من جمعية المراحيض البريطانية التي تقوم بحملات من أجل مرافق حمام أفضل في المكاتب والأماكن العامة. وتعمد المطورون على أن يميل المرحاض إلى الأمام بمقدار 13 درجة تقريبا، لزيادة الضغط على الأرجل بشكل مشابه لحركة القرفصاء، وفقا لما ذكره المطور ماهابر غيل.

وتقول الشركة، ومقرها ستافوردشاير، في ​بريطانيا​، أنها جذبت اهتمام خدمة الطرق السريعة بمرحاض تكلفته من 150 إلى 500 جنيه إسترليني. ويأمل الفريق في استهداف المكاتب، لأنهم يعتقدون أن تقليل طول فترات راحة الموظف في الحمام، سيؤدي إلى تحسين الإنتاجية بشكل كبير.