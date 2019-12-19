مجاناً.. فنلندا تطرح دورة الذكاء الاصطناعي لأي شخص حول العالم

أعلنت ​فنلندا​ عن طرح دورتها المجانية في علوم الذكاء الاصطناعي، بالمجان لكافة المهتمين حول العالم، والتي كانت بالأساس موجهة لمواطنيها في فنلندا لنشر ثقافة تعلم الذكاء الاصطناعي وفلسفته وعناصره، وتقديم ميزة هامة في ذلك المجال.

وبما إن فنلندا سينتهي دورها هذا العام في رئاسة ​الاتحاد الأوروبي​، فأرادت أن تخلق حالة من نشر العلوم بين الدول الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، فترجمت الدورة إلى عدة لغات مختلفة، يمكن لأي كان أن يدخل إلى الموقع في الاسفل للبدء في الدورة التعليمية بشكل مجاني.

ولم تضع فنلندا أي قيود على الدخول إلى الدورة من حيث النطاق الجغرافي، حيث يمكن لأي شخص حول العالم الدخول إلى الدورة وبدء التعلم، والحصول على ميزة رائعة في علوم الذكاء الاصطناعي، قد تمكنه من الدخول إلى المجال الأكثر طلباً خلال السنوات القادمة.

https://www.elementsofai.com/