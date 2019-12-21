لحظة اصطدام سفينتين عملاقتين.. فيديو للحادث “النادر”

رصد شريط فيديو لحظات اصطدم بين سفينتين عملاقتين من طراز كروز، بدا وكأنه حادث بالعرض البطيء.

ويظهر الفيديو سفينة تقترب من أخرى ثم حدوث احتكاك قوي بين مقدمتها وطرف السفينة الأخرى.

وأوضحت اللقطات أيضا لحظات تساقط بعض الحطام في البحر، فيما سارع هرع عدد من الركاب إلى مكان الاصطدام لمعرفة ما حدث.

وأفادت “سكاي نيوز”، السبت، بأن حادث التصادم وقع قبالة سواحل المكسيك وتحديدا قرب ميناء كوزوميل.

وأدى ارتطام السفينتين إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة.

وتعود ملكية السفينتين “كرنفال غلوري” و”كرنفال ليجيند” إلى شركة واحدة تسمى “كرنفال كروز لاين”.

وقالت الشركة المالكة إنها تقوم حاليا بتقييم الأضرار لكن لا توجد أي موانع تؤثر على صلاحية أي من السفينتين.

ويظهر الفيديو سفينة تقترب من أخرى ثم حدوث احتكاك قوي بين مقدمتها وطرف السفينة الأخرى.

وأوضحت اللقطات أيضا لحظات تساقط بعض الحطام في البحر، فيما سارع هرع عدد من الركاب إلى مكان الاصطدام لمعرفة ما حدث.

وأفادت “سكاي نيوز”، السبت، بأن حادث التصادم وقع قبالة سواحل المكسيك وتحديدا قرب ميناء كوزوميل.

وأدى ارتطام السفينتين إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة.

وتعود ملكية السفينتين “كرنفال غلوري” و”كرنفال ليجيند” إلى شركة واحدة تسمى “كرنفال كروز لاين”.

وقالت الشركة المالكة إنها تقوم حاليا بتقييم الأضرار لكن لا توجد أي موانع تؤثر على صلاحية أي من السفينتين.