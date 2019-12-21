بالفيديو.. الكلب “البطل” يخترق نافذة سيارة ويقبض على مطلوب

أظهرت لقطات فيديو قفزة قوية لكلب بوليسي عبر نافذة مهشمة جزئيا، من أجل إخضاع سائقها الهارب من الشرطة.

وذكرت وسائل إعلام محلية في أميركا، أن الكلب يبلغ من العمر 7 سنوات ويدعى “دوق” شوهد وهو “يعتقل” رجلا تطارده الشرطة في ولاية كاليفورنيا، فجر الجمعة.

وذكرت قناة “إي بي سي 7” المحلية في كاليفورنيا بأن الكلب حظي بإشادات كبيرة بعد تداول لقطة القفز، على نطاق واسع في شبكات التواصل.

وأطلقت وسائل الإعلام ألقابا عديدة مثل “الكلب البطل” و “أعظم كلب للشرطة”.

وقال مدرب الكلب، الضابط مايكل نيف، إن دوق كان يفعل ما يتم تدريبه عليه أسبوعيا.

وذكرت الشرطة في كاليفورنيا بأنه تلقت مكالمات بشأن الكلب من مناطق بعيدة في الولايات مثل نيويورك.

وكانت الشرطة في مدينة فونتانا تلقت بلاغا بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، عن رجل ثلاثيني يهدد زوجته السابقة.

وعندما حاولت إيقافه لاذ بالفرار، واستمرت عملية المطاردة لمدة ساعة تقريبا، وانتهت في بلدة كورونا.

وتمكنت الشرطة من محاصرة المطلوب بعدما صدمت مركباتها سيارته وأطلقت على نوافذها كريات مطاطية.

وأكمل الكلب “دوق” مهمة القبض على المطلوب عندما قفز إلى داخل السيارة وبدأ في إخضاع الرجل لإجباره على الاستسلام.

وذكرت وسائل إعلام محلية في أميركا، أن الكلب يبلغ من العمر 7 سنوات ويدعى “دوق” شوهد وهو “يعتقل” رجلا تطارده الشرطة في ولاية كاليفورنيا، فجر الجمعة.

وذكرت قناة “إي بي سي 7” المحلية في كاليفورنيا بأن الكلب حظي بإشادات كبيرة بعد تداول لقطة القفز، على نطاق واسع في شبكات التواصل.

وأطلقت وسائل الإعلام ألقابا عديدة مثل “الكلب البطل” و “أعظم كلب للشرطة”.

وقال مدرب الكلب، الضابط مايكل نيف، إن دوق كان يفعل ما يتم تدريبه عليه أسبوعيا.

وذكرت الشرطة في كاليفورنيا بأنه تلقت مكالمات بشأن الكلب من مناطق بعيدة في الولايات مثل نيويورك.

وكانت الشرطة في مدينة فونتانا تلقت بلاغا بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، عن رجل ثلاثيني يهدد زوجته السابقة.

وعندما حاولت إيقافه لاذ بالفرار، واستمرت عملية المطاردة لمدة ساعة تقريبا، وانتهت في بلدة كورونا.

وتمكنت الشرطة من محاصرة المطلوب بعدما صدمت مركباتها سيارته وأطلقت على نوافذها كريات مطاطية.

وأكمل الكلب “دوق” مهمة القبض على المطلوب عندما قفز إلى داخل السيارة وبدأ في إخضاع الرجل لإجباره على الاستسلام.