“سفاري الرياض”.. رحلة في قلب عالم الحيوان

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الأحد، افتتاح منطقة “رياض سفاري”، التي ستدشن الرحلات الطبيعية في موسم الرياض الترفيهي.

وقالت الهيئة في بيان إن “زوار موسم الرياض سيكونون، الجمعة، على موعد موعد مع افتتاح منطقة “رياض سفاري التي سيكون لها طابع مختلف ومميز يضفي مزيداً من التنوع على فعاليات موسم الرياض الثقافية والترفيهية والرياضية”.

وتقع منطقة “رياض سفاري” في منتجع “نوفا” غرب الرياض، حيث سيكون زوارها على موعد مع رحلة خاصة إلى عالم الحيوانات الحقيقي، على سيارات صممت خصيصاً وفق أعلى معايير الأمان للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات النادرة والمفترسة داخل بيئتها الطبيعية، بحسب الهيئة السعودية.

وتضم المنطقة أكثر من 800 حيوان منها حيوانات نادرة تم جلبها خصيصاً لـ “رياض سفاري”، مثل: النمر الذهبي، والنمر الأبيض، والأسود الأفريقية، وفرس النهر، والزرافة، والمها العربي، وغيرها.

وبإمكان الزوار أيضاً حضور عروض المسرح المفتوح في المنتزه العام الموجودة في المنطقة، لمشاهدة عروض سيرك الحيوانات، والفرقة الأفريقية الراقصة، والعرض البهلواني، إضافةً إلى تواجد منطقة المغامرات للكبار والصغار حيث يتواجد فيها أكثر من 25 لعبة تحدي وحماس، كذلك توجد منطقة مخصصة للأطفال تقام فيها أنشطة متنوعة وورش عمل تعليمية.

وتحتوي منطقة “سفاري الرياض” على حديقة مغلقة يتواجد فيها أكثر من 250 نوع من الطيور المتنوعة والنادرة، بالإضافة إلى بحيرة التماسيح والسلاحف العملاقة والحمار الوحشي والقرود الأفريقية.

وقالت الهيئة في بيان إن “زوار موسم الرياض سيكونون، الجمعة، على موعد موعد مع افتتاح منطقة “رياض سفاري التي سيكون لها طابع مختلف ومميز يضفي مزيداً من التنوع على فعاليات موسم الرياض الثقافية والترفيهية والرياضية”.

وتقع منطقة “رياض سفاري” في منتجع “نوفا” غرب الرياض، حيث سيكون زوارها على موعد مع رحلة خاصة إلى عالم الحيوانات الحقيقي، على سيارات صممت خصيصاً وفق أعلى معايير الأمان للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات النادرة والمفترسة داخل بيئتها الطبيعية، بحسب الهيئة السعودية.

وتضم المنطقة أكثر من 800 حيوان منها حيوانات نادرة تم جلبها خصيصاً لـ “رياض سفاري”، مثل: النمر الذهبي، والنمر الأبيض، والأسود الأفريقية، وفرس النهر، والزرافة، والمها العربي، وغيرها.

وبإمكان الزوار أيضاً حضور عروض المسرح المفتوح في المنتزه العام الموجودة في المنطقة، لمشاهدة عروض سيرك الحيوانات، والفرقة الأفريقية الراقصة، والعرض البهلواني، إضافةً إلى تواجد منطقة المغامرات للكبار والصغار حيث يتواجد فيها أكثر من 25 لعبة تحدي وحماس، كذلك توجد منطقة مخصصة للأطفال تقام فيها أنشطة متنوعة وورش عمل تعليمية.

وتحتوي منطقة “سفاري الرياض” على حديقة مغلقة يتواجد فيها أكثر من 250 نوع من الطيور المتنوعة والنادرة، بالإضافة إلى بحيرة التماسيح والسلاحف العملاقة والحمار الوحشي والقرود الأفريقية.