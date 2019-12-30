بالفيديو.. مباراة ملاكمة ساخنة بين “كنغرين”

رصدت سيدة بكاميرا هاتفها، معركة ساخنة بين اثنين من حيوانات الكنغر في مدينة بريسبن شرقي أستراليا.

وكانت ليز مانسون تزور ابنتها في بريسبن، عندما خرجت للتنزه لترى المشهد النادر والمثير على الطبيعة، الذي بدا وكأنه مباراة في الملاكمة.

وظل الحيوانان الجرابيان يتصارعان ويسقطان بعضهما على الأرض وعلى طاولة خشبية، حتى ركضا بعيدا دون أن يظهر فائز أو خاسر للمعركة الحامية.

وحصد الفيديو مشاهدات بالجملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجلب عددا كبيرا من التعليقات الطريفة.

وتتميز حيوانات الكنغر، وموطنها الأصلي في أستراليا، بذيل طويل وقوي تستند إليه عند الركض، ويساعدها على الاستقامة والتوازن أثناء المعارك.

وتعد معارك الكنغر شائعة بين الذكور، ليظفر المنتصر بالزواج من الأنثى التي تراقب المشهد.

وكانت ليز مانسون تزور ابنتها في بريسبن، عندما خرجت للتنزه لترى المشهد النادر والمثير على الطبيعة، الذي بدا وكأنه مباراة في الملاكمة.

وظل الحيوانان الجرابيان يتصارعان ويسقطان بعضهما على الأرض وعلى طاولة خشبية، حتى ركضا بعيدا دون أن يظهر فائز أو خاسر للمعركة الحامية.

وحصد الفيديو مشاهدات بالجملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجلب عددا كبيرا من التعليقات الطريفة.

وتتميز حيوانات الكنغر، وموطنها الأصلي في أستراليا، بذيل طويل وقوي تستند إليه عند الركض، ويساعدها على الاستقامة والتوازن أثناء المعارك.

وتعد معارك الكنغر شائعة بين الذكور، ليظفر المنتصر بالزواج من الأنثى التي تراقب المشهد.