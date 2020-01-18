“سرير لوكاكو” يثير الجدل.. هل يتسع لـ15 شخصا؟

أثارت صورة السرير الجديد لنجم كرة القدم البلجيكي روميلو لوكاكو، الجدل في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تصميمه “غير المألوف”.

ونشر مهاجم إنتر ميلانو الإيطالي صورة لسريره الجديد على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتب “شقة جديدة وسرير جديد”.

وظهر لوكاكو مستلقيا على حافة سرير عملاق، الأمر الذي أثار السخرية من قبل الملايين من متابعي الهداف البلجيكي، حتى إن بعض زملائه اللاعبين شاركوا بالتعليقات.

وعلق زميله في إنتر ميلانو، المدافع الإيطالي أندريا رانوكيا: “هل يتسع هذا السرير لـ15 شخصا؟”، وهو التعليق الذي لاقى شعبية كبيرة بين المتابعين.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية إن لوكاكو استعان بشركة “ماري” الأميركية، المتخصصة بصناعة الأسرة، لتصميم هذا الفراش الضخم له.

وبالرغم من أن لوكاكو يعتبر واحدا من المهاجمين ذو البنية الجسمانية الضخمة في كرة القدم، فإنه بدا صغيرا مقارنة بحجم سريره، الأمر الذي دفع أحد المتابعين للسخرية: “من هذا الشخص الصغير على طرف السرير؟”.

ويعيش لوكاكو أياما سعيدة مع الـ”نيراتزوري”، حيث سجل هذا الموسم حتى الآن 18 هدفا في 25 مباراة خاضها.

ونشر مهاجم إنتر ميلانو الإيطالي صورة لسريره الجديد على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتب “شقة جديدة وسرير جديد”.

وظهر لوكاكو مستلقيا على حافة سرير عملاق، الأمر الذي أثار السخرية من قبل الملايين من متابعي الهداف البلجيكي، حتى إن بعض زملائه اللاعبين شاركوا بالتعليقات.

وعلق زميله في إنتر ميلانو، المدافع الإيطالي أندريا رانوكيا: “هل يتسع هذا السرير لـ15 شخصا؟”، وهو التعليق الذي لاقى شعبية كبيرة بين المتابعين.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية إن لوكاكو استعان بشركة “ماري” الأميركية، المتخصصة بصناعة الأسرة، لتصميم هذا الفراش الضخم له.

وبالرغم من أن لوكاكو يعتبر واحدا من المهاجمين ذو البنية الجسمانية الضخمة في كرة القدم، فإنه بدا صغيرا مقارنة بحجم سريره، الأمر الذي دفع أحد المتابعين للسخرية: “من هذا الشخص الصغير على طرف السرير؟”.

ويعيش لوكاكو أياما سعيدة مع الـ”نيراتزوري”، حيث سجل هذا الموسم حتى الآن 18 هدفا في 25 مباراة خاضها.