لقي مصرعه بعد نزاع دموي.. مع ديك

لقي رجل في الهند مصرعه بعدما دخل في قتال دام مع ديكه، في واقعة غريبة من نوعها حدثت أثناء نقله للديك للمشاركة في مصارعة الديكة.

وبحسب ما أرودت وسائل إعلام هندية، الخميس، فقد فارق الرجل البالغ من العمر «50 عاما» الحياة إثر تعرض رقبته لضربات مخلب من الديك.

وذكرت الشرطة في ولاية أندرا برديش جنوب شرقي الهند أن الرجل نقل مصابا بجروح خطيرة إلى المستشفى، حيث فارق الحياة هناك متأثرا بسكتة دماغية.

وأوضح ضابط في الشرطة أن القتيل كان يشارك بانتظام في صراع الديكة بالولاية، وكان يصطحب ديكه للمشاركة في أحد تلك النزالات عندما نشب النزاع بينهما.

وقال إن الديك كان يحاول التحرر من قيد صاحبه فقام بالهجوم عليه.

ورغم أن صراع الديكة وغيرها من الحيوانات ممنوع بحكم القانون في الهند منذ عقود طويلة، إلا أنه لا يزال مستمرا في البلاد.

وتقول جماعات الرفق بالحيوان إن السلطات تغض الطرف عن هذا الأمر، رغم أنه خارج عن القانون باعتبار أنه “مجرد تسلية”.

وبحسب ما أرودت وسائل إعلام هندية، الخميس، فقد فارق الرجل البالغ من العمر «50 عاما» الحياة إثر تعرض رقبته لضربات مخلب من الديك.

وذكرت الشرطة في ولاية أندرا برديش جنوب شرقي الهند أن الرجل نقل مصابا بجروح خطيرة إلى المستشفى، حيث فارق الحياة هناك متأثرا بسكتة دماغية.

وأوضح ضابط في الشرطة أن القتيل كان يشارك بانتظام في صراع الديكة بالولاية، وكان يصطحب ديكه للمشاركة في أحد تلك النزالات عندما نشب النزاع بينهما.

وقال إن الديك كان يحاول التحرر من قيد صاحبه فقام بالهجوم عليه.

ورغم أن صراع الديكة وغيرها من الحيوانات ممنوع بحكم القانون في الهند منذ عقود طويلة، إلا أنه لا يزال مستمرا في البلاد.

وتقول جماعات الرفق بالحيوان إن السلطات تغض الطرف عن هذا الأمر، رغم أنه خارج عن القانون باعتبار أنه “مجرد تسلية”.