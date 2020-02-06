وزير المالية الأسكتلندي يستقيل بسبب “رسائل إيحائية” إلى صبي

اضطر وزير المالية الأسكتلندي، ديريك ماكاي، لتقديم استقالته من منصبه، بعدما كشفت صحيفة أنه كان يستميل فتى عبر رسائل تنطوي على إيحاءات.

وأفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الخميس، بأن الحزب الوطني الحاكم في اسكتلندا علّق عضوية ماكاي.

وجاءت الاستقالة بعدما نشرت صحيفة محلية في اسكتلندا رسائل بعثها الوزير للصبي.

واعترف ديريك ماكاي «42 عاما» بأن بعث بمئات الرسائل إلى صبي يبلغ «16 عاما» تحمل في طياتها معان إيحائية مثل القول إن الصبي “جذاب” وتحدث معه عن قصة شعره الجديدة.

وفي رسالة أخرى دعاه إلى تناول العشاء وحضور حفل برلماني كضيف.

وتحدث ماكاي في بيان له إنه قدم استقالته إلى رئيس الوزراء نيكولا ستورجيون بعيد انتشار الرسائل.

وكان وزير المالية المستقيل في أسكتلندا واحد من أبرز شخصيات الحزب الحاكم، وكان ينظر إليه على أنه خلفية ستورجيون في قيادة الحزب والحكومة.

وقال ماكاي “أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي. لقد تصرفت بحماقة وأنا آسف حقا. أعتذر دون تحفظ للفرد المعني وعائلته”.

وقال إنه يعتذر عن خذلانه لزملائه ومؤيديه بسبب تصرفاته.

وأفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الخميس، بأن الحزب الوطني الحاكم في اسكتلندا علّق عضوية ماكاي.

وجاءت الاستقالة بعدما نشرت صحيفة محلية في اسكتلندا رسائل بعثها الوزير للصبي.

واعترف ديريك ماكاي «42 عاما» بأن بعث بمئات الرسائل إلى صبي يبلغ «16 عاما» تحمل في طياتها معان إيحائية مثل القول إن الصبي “جذاب” وتحدث معه عن قصة شعره الجديدة.

وفي رسالة أخرى دعاه إلى تناول العشاء وحضور حفل برلماني كضيف.

وتحدث ماكاي في بيان له إنه قدم استقالته إلى رئيس الوزراء نيكولا ستورجيون بعيد انتشار الرسائل.

وكان وزير المالية المستقيل في أسكتلندا واحد من أبرز شخصيات الحزب الحاكم، وكان ينظر إليه على أنه خلفية ستورجيون في قيادة الحزب والحكومة.

وقال ماكاي “أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي. لقد تصرفت بحماقة وأنا آسف حقا. أعتذر دون تحفظ للفرد المعني وعائلته”.

وقال إنه يعتذر عن خذلانه لزملائه ومؤيديه بسبب تصرفاته.