بعد خسائر طائلة.. الشرطة تضبط عصابة “الحجوزات المزيفة”

بعد عملية احتيال “ماكرة” وغير مسبوقة، كلفت عشرات الفنادق خسائر تزيد على مليون دولار، ألقت الشرطة اليابانية القبض على سيدة وابنها.

وجاء تحرك الشرطة ضد الاثنين، بسبب إلغائهما أكثر من 3200 حجز فندقي، ما كلف الفنادق المتضررة نحو مليون دولار، أما المكسب الذي عاد عليهما فهو أنهما جمعا نقاطا ضمن برنامج مكافآت بقيمة 22 ألف دولار.

وأكدت الشرطة في كيوتو غرب اليابان لوكالة “فرانس برس” الأربعاء، أنها ألقت القبض على امرأة تبلغ من العمر 51 عاما وابنها البالغ من العمر 31 عاما، لإجرائهما حجوزات مزيفة في 3 فنادق في نوفمبر، مما تسبب في خسائر تقدر قيمتها بحوالي 95 ين «864 دولارا».

لكن هذا الرقم قد يكون جزءا صغيرا من المبلغ، إذ أفادت وسائل إعلام محلية بأن الثنائي ألغى 3250 حجزا فندقيا في أنحاء اليابان على مدار عام عبر الإنترنت، مما ألحق خسائر بلغت قيمتها الإجمالية 115 مليون ين «1.04 مليون دولار» لتلك المؤسسات.

ومن خلال هذه الحجوزات الوهمية، جمعت الأم وابنها نقاط مكافآت رقمية بقيمة 2.5 مليون ين، وفقا لإذاعة “إن إتش كيه” الوطنية ووسائل إعلام أخرى.

وجاء تحرك الشرطة ضد الاثنين، بسبب إلغائهما أكثر من 3200 حجز فندقي، ما كلف الفنادق المتضررة نحو مليون دولار، أما المكسب الذي عاد عليهما فهو أنهما جمعا نقاطا ضمن برنامج مكافآت بقيمة 22 ألف دولار.

وأكدت الشرطة في كيوتو غرب اليابان لوكالة “فرانس برس” الأربعاء، أنها ألقت القبض على امرأة تبلغ من العمر 51 عاما وابنها البالغ من العمر 31 عاما، لإجرائهما حجوزات مزيفة في 3 فنادق في نوفمبر، مما تسبب في خسائر تقدر قيمتها بحوالي 95 ين «864 دولارا».

لكن هذا الرقم قد يكون جزءا صغيرا من المبلغ، إذ أفادت وسائل إعلام محلية بأن الثنائي ألغى 3250 حجزا فندقيا في أنحاء اليابان على مدار عام عبر الإنترنت، مما ألحق خسائر بلغت قيمتها الإجمالية 115 مليون ين «1.04 مليون دولار» لتلك المؤسسات.

ومن خلال هذه الحجوزات الوهمية، جمعت الأم وابنها نقاط مكافآت رقمية بقيمة 2.5 مليون ين، وفقا لإذاعة “إن إتش كيه” الوطنية ووسائل إعلام أخرى.