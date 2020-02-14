لم يشأ قضاء عيد الحب وحيدا.. فلجأ إلى وسيلة غريبة

بعد أن فشل في التعرف على امرأة مناسبة بنفسه، قرر رجل بريطاني أن يروج لنفسه من خلال طريقة مبتكرة وطريفة، إذ وضع صورته على لوحة إعلانات ضخمة في أحد شوارع مدينة مانشستر، ووضع عنوان موقعه الإلكتروني لتتقدم الراغبات في الذهاب بموعد معه في عيد الحب.

وقال مارك روف «30 عاما» إنه قرر وضع الإعلان لأنه فشل في التعرف على امرأة من خلال مواقع المواعدة، وعلى أرض الواقع أيضا، بحلول عيد الحب. كما أنه سئم من رؤية جميع أصدقائه يتزوجون فيما بقي هو الأعزب الوحيد.

واستأجر روف لوحة الإعلانات بـ420 جنيها إسترلينيا، ووضع عليها صورته وكتب: “هل أنت عزباء؟.. تعرفي على مارك. قد تكون هذه الإشارة التي كنت في انتظارها”.

واختتم روف إعلانه بذكر موقعه الإلكتروني، حيث يمكن للنساء التقدم بطلب للذهاب في موعد معه، وفق ما ذكر موقع “سكاي نيوز”.

وبالفعل، حصل الرجل على أكثر من ألفي طلب للمواعدة، وأعلن أنه أغلق باب الطلبات ليتمكن من التعرف على “امرأة الأحلام”، التي أعرب عن أمله في أن تكون من بين الألفي طلب.

وقال مارك روف «30 عاما» إنه قرر وضع الإعلان لأنه فشل في التعرف على امرأة من خلال مواقع المواعدة، وعلى أرض الواقع أيضا، بحلول عيد الحب. كما أنه سئم من رؤية جميع أصدقائه يتزوجون فيما بقي هو الأعزب الوحيد.

واستأجر روف لوحة الإعلانات بـ420 جنيها إسترلينيا، ووضع عليها صورته وكتب: “هل أنت عزباء؟.. تعرفي على مارك. قد تكون هذه الإشارة التي كنت في انتظارها”.

واختتم روف إعلانه بذكر موقعه الإلكتروني، حيث يمكن للنساء التقدم بطلب للذهاب في موعد معه، وفق ما ذكر موقع “سكاي نيوز”.

وبالفعل، حصل الرجل على أكثر من ألفي طلب للمواعدة، وأعلن أنه أغلق باب الطلبات ليتمكن من التعرف على “امرأة الأحلام”، التي أعرب عن أمله في أن تكون من بين الألفي طلب.