بالفيديو.. نهر يبتلع منزلا في 5 ثوان

مثل قطعة البسكويت التي تسقط في كأس الشاي، سقط منزل ضخم في مجرى نهر بالولايات المتحدة.

ووثقت كاميرات فرق مكافحة الحرائق في ولاية شرقي البلاد لحظة سقوط المنزل في نهر تينيسي الذي يقع بمقاطعة هاردن.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن المنزل انهار إثر انزلق أرضي وقع في المنطقة.

ولم يصب أحد بأذى من جراء سقوط المنزل، فيما أغلقت السلطات المنطقة.

وذكرت شبكة “سي أن أن” أن هناك منزلين انهارا في مياه النهر خلال عطلة السبت الماضي.

ونقلت عن مقاطعة هاردين أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء سكان أحد المنزلين بسرعة قبل قليل من حدوث الانهيار.

ووثقت كاميرات فرق مكافحة الحرائق في ولاية شرقي البلاد لحظة سقوط المنزل في نهر تينيسي الذي يقع بمقاطعة هاردن.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن المنزل انهار إثر انزلق أرضي وقع في المنطقة.

ولم يصب أحد بأذى من جراء سقوط المنزل، فيما أغلقت السلطات المنطقة.

وذكرت شبكة “سي أن أن” أن هناك منزلين انهارا في مياه النهر خلال عطلة السبت الماضي.

ونقلت عن مقاطعة هاردين أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء سكان أحد المنزلين بسرعة قبل قليل من حدوث الانهيار.